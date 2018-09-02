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انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة الصومالية مقديشو

عرب وعالم

قتلى الصومال
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

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قُتل شخصان وأصيب آخرون بجروح في تفجير سيارة مفخخة استهدف مقر ناحية هولوداغ وسط العاصمة الصومالية مقديشو، حسب مصدر في الشرطة.

وقال المصدر إن التفجير كان قوياً ونتج عن سيارة ملغّمة مركونة بالقرب من مقر ناحية هولوداغ وسط العاصمة.

وحول الخسائر البشرية، أكد المصدر أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بينهم حراس المقر.

وبحسب شهود فإن التفجير ألحق أضراراً بالغة بالمركز والمباني القريبة منه.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب التي غالباً ما تستهدف المقرات الحكومية.

ويعاني الصومال هجمات متكررة لحركة “الشباب” أوقعت 2078 قتيلاً، و2507 مصاباً، خلال الفترة بين يناير 2016، و14 أكتوبر 2017، حسب إحصاء للأمم المتحدة. 

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