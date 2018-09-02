وصول "صبحى وحجازى" على طائرة "صلاح"

02 سبتمبر 2018 - 10:51 ص

وصل الثنائي أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون، ورمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي فجر اليوم إلى مطار القاهرة على نفس الرحلة التي وصل من خلالها اللاعب محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني الأول.

ومن المقرر أن يحصل الثنائي على راحة من المعسكر غدًا قبل المشاركة مع الفريق في المعسكر الذي سينطلق بالقاهرة بعد غد في التاسعة والنصف قبل التوجه إلى برج العرب.

ويصل محمد صلاح في تمام الرابعة فجرًا بعد انتهاء مشاركته في مباراة اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز.