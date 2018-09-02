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بعد الفوز على إنبي..

"جروس" يمنح الزمالك راحة سلبية 3 أيام

الرياضة

جروس
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يمنح السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، الفريق راحة سلبية لمدة 3 أيام بدءًا من الغد، بعد الفوز على إنبي في الجولة الخامسة للدوري بنتيجة 4-1.

يأتى ذلك فى ظل توقف مسابقة الدوري، بسبب تجمع المنتخب الوطني استعدادًا لمباراة النيجر، السبت المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

جدير بالذكر أن الزمالك حقق فوز غالى على إنبى برباعية مقابل هدف بالجولة الخامسة لبطولة الدورى العام، ليرفع الفريق رصيده إلى 10 نقاط.

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