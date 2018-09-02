علاء مبارك يوجه الشكر لسعودى بسبب فيديو لوالده

02 سبتمبر 2018 - 11:02 ص

وجه علاء نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الشكر لمغرد سعودى ، بسبب فيديو نشرة ينسب للرئيس الأسبق حسني مبارك يتحدث فيه عن دفاعه عن أرض مصر.

وقال "علاء" على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "كل الاحترام والتقدير للإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية".

وكان حساب يحمل اسم أبو مشعل، قد نشر خطاب لـ"مبارك" إبان ثورة 25 وهو يتحدث فيها عن دفاعه عن الوطن والذي أكد فيه أنه سيموت على أرضه، قائلًا: "حسني مبارك يتحدث عن نفسه مفتخرًا بهذا المقطع لن ينسى التاريخ أنك تنازلت عن الحكم درءًا للفتنة وإراقة الدم وحافظت على مصر".

وتابع: "ولن تنسى السعودية وقوفك معها أثناء الغزو العراقي نعم صدقت مقولتك سيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا ما تشوف شر يا أبو علاء".