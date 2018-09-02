» شاهد.. عمدة لندن يحلق فى سماء العاصمة بـ"البكينى"

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عمدة لندن علي بالون
عمدة لندن علي بالون

وكالات- الدويني فولي

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صور.. بالونات تسخر من ترامب في سماء لندن

أطلق بالون على هيئة عمدة لندن، صديق خان، بوسط العاصمة البريطانية، اليوم السبت.

وتم إطلاق البالون الذي يبلغ طوله نحو 10 أمتار، ويظهر عمدة لندن مرتديا "بيكيني" أصفر، كرد فعل على قرار خان بالسماح بإطلاق بالون دونالد ترامب ليحلق خلال زيارة الرئيس الأمريكي الرسمية إلى بريطانيا، في وقت سابق من العام الجاري.

وقال منظم الحدث ياني بروير للصحفيين إن الهدف كان “وضع صادق خان في نفس الموقف وإهانته في مسقط رأسه، في لندن”.

وتلقى البالون ما يقرب من 60 ألف جنيه إسترليني (77700 دولار) عبر التمويل الجماعي. وقالت صفحة التمويل الجماعي إن الحملة تم تنظيمها أيضا بهدف الاحتجاج على خان نفسه لأنه سمح بارتفاع الجريمة إلى ما وصفه المنظمون بالمستويات “غير المسبوقة”.

وعلق خان على البالون ساخرا، في وقت سابق، بالقول “اللون الأصفر تحديدا ليس لوني”.

وتبادل خان، أول عمدة مسلم للعاصمة البريطانية، وترامب، الانتقادات حول الجريمة والهجرة في لندن والولايات المتحدة.

وكان خان قد صرح قبل زيارة ترامب في يوليو  بأن الرئيس الأمريكي “ليس محل ترحيب هنا”.

وأظهرت الصور وجود حشد صغير لمشاهدة إطلاق بالون خان.


شاهد الفيديو.. 

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