فيديو.. محمود سعد: "انتبهوا"

02 سبتمبر 2018 - 11:38 ص

أكد الإعلامي محمود سعد، أن القاهرة المدينة الأكثر تلوثًا في العالم من بين 10 مدن، قائلاً: "التوتر والضوضاء والتلوث يزيد من عدد الجرائم، انتبهوا من كثرة التلوث".

وأضاف سعد، خلال برنامج "باب الخلق"، المذاع على قناة "النهار"، أن رشيد من المدن التي يشعر فيها الإنسان بالراحة والهدوء، حيث وصفت كثيرًا في كتابات المؤرخين والرحالة بالتحضر.

وتابع:" في رشيد حسيت إنى اتنقلت لفيلم أبيض وأسود من جمال الناس المكافحة، بلد فيها أكتر من 200 ألف نسمة ومفيهاش سينما واحدة ولا نادٍ لممارسة الألعاب الرياضية".

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