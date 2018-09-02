الشامى ترد على "موسى" فى اتهامها لـ"دندراوى" بالتحرش

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الهوارى

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نشرت الصحفية مي الشامي التي اتهمت رئيس التحرير التنفيذي دندراوي الهواري بجريدة اليوم السابع، بالتحرش بها داخل صالة التحرير، بيانًا جديدًا حول الواقعة.

وقالت "الشامي" خلال بيانها الذى نشرته فى تدوينة على حسابها بـ"فيس بوك": "قضيتى لا يوجد بها أى أبعاد سياسية على الإطلاق، وألاحظ محاولات استغلال سياسية من أطراف عدة، وهو ما أرى أنه يضر أشد الضرر بالقضية، وأرفضه تمام".

وتابعت: "قضيتى قضية جنائية تتعلق بجريمة تحرش جنسى يجرى التعامل معها وفق نصوص القانون 306،306أ من قانون العقوبات، ولا أبعاد لا لها إلا حقوق النساء من التحرش الجنسي فى إطار القانون".

وقالت موجهة حديثها للإعلامي أحمد موسي، :"لقد تضررت مما جاء على لسان الإعلامى/ أحمد موسي وأعلن أنني سأبدأ إجراءات قانونية، ونقابية لضمان حقي خصوصًا أن ما قاله فى حلقة الأمس يعد تعديا قانونيا على اختصاص النيابة العامة، وتدخلا فى سير التحقيقات التى لا تزال جارية".

ووجهت نداء لوسائل الإعلام قائلة،: "أطالب كل وسائل الإعلام بتوخى المهنية فى تناول القضية".

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