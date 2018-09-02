» الاستغفار بشرى بالرزق الحلال

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بشري

الرزق

الاستغفار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنى أستغفر الله. متزوجة والسن31 عامًا. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الاستغفار بشرى لك برزق حلال، وسعة فى الرزق والأموال. وقد يكون بشرى لك بالولد إن شاء الله لقوله تعالى : ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا )  نوح 10: 12.

والاستغفار كفارة ذنوب. والاستغفار بعد الصلاة دعاء مستجاب، والاستغفار بدون صلاة قد يدل على طول العمر.

ومن رأى شخصاً يحثه على الاستغفار فإنه يقدم على فعل الكثير من الذنوب والكبائر. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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