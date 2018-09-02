  • الأحد 02 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:47 م
بحث متقدم
السائق

ماذا فعل أهالي فيصل بسائق حاول اختطاف سيدة

مونديال 2022 بقطر

مصريون يشاركون في تنظيم مونديال 2022 بقطر

بيريز

مفاجأة.. «بيريز» سبب عدم فوز «صلاح» بالأفضل أوروبيًا

اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

بالأسماء.. إصدار أكبر حركة تعيين وتنقلات لقيادات المحليات

البورصة

«البورصة» تخسر 5.8 مليار جنيه

الحج

«الصحة»: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 67

كهربا

الزمالك يكشف موعد التحقيق مع "كهربا"

كاميرات المترو تحت سيطرة إسرائيل

انتحار شاب تحت عجلات مترو شبرا الخيمة

ماني

بالفيديو.. مانى ينظف حمامات مسجد فى ليفربول

الرئيس السيسي

شاهد.. رسالة مبكية من والد أحد الشهداء للرئيس

أهالي القليوبية للمحافظ الجديد: «أول القصيدة كفر»

قبلي وبحري

اولياء الامور في انتظار المحافظ
اولياء الامور في انتظار المحافظ

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

بسبب زوجته الصينية.. موقف محرج لوزير خارجية بريطانيا

#

روايات مرعبة بسبب ظهور ثعابين ضخمة بالقليوبية

#

أول قرية بالقليوبية تحدد تعريفة ركوب "التوك توك"

#

بالصور.. مياه المجارى تغرق شوارع كفر عبيان بالخانكة

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور والحاضرين لاحتفال بالعيد القومي، بسبب تأخر الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الجديد عن الاحتفال الذي أقيم بقصر ثقافة بنها والذي يبعد عدة أمتار عن مبني المحافظة.

وكان من المقرر، أن يبدأ المحافظ الاحتفالية بتكريم المتفوقين بالتربية والتعليم من أوائل الشهادة الثانوية العامة والفنية والشهادة الإعدادية وأقيم الحفل في تمام 11 صباحًا بمقر قصر الثقافة ببنها.

فيما أكد أولياء الأمور أنه تمت دعوتهم منذ الساعة 9 صباحًا، من قبل المسئولين بالتربية والتعليم وتركوهم وأطفالهم في الانتظار بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من ثلاث ساعات، معلقين على حدث "هذه بداية غير مبشرة وأول القصيدة كفر"، حسب قولهم.

فيما حضر المحافظ الساعة 12 ظهرًا وبدأ الحفل بدون السلام الجمهوري والوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح الشهداء من الجيش والشرطة كما يتم في جميع الاحتفالات السابقة في المحافظة، مما أثار تساؤلات الحضور عن عدم الاهتمام بالسلام الجمهوري.







تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

صحفيون تحت الحراسة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. آرسنال يهزم كارديف بثلاثية
» «البورصة» تخسر 5.8 مليار جنيه
» بتر قدم عامل ألقى بنفسه تحت مترو جمال عبد الناصر
» كيف أجرى الفراعنة اختبار الحمل للنساء؟
» بالفيديو.. طلب غريب لبرلمانية على الهواء
» لحظة مقتل مدير محل على يد حارس عقار بالمنصورة
» بالفيديو.. قس يتحرش بمطربة شهيرة على الهواء
» الاستغفار بشرى بالرزق الحلال
» ثغرة في الواتس آب توقع المحادثات في أيد القراصنة
» شاهد.. عمدة لندن يحلق فى سماء العاصمة بـ"البكينى"
» بالأسماء.. تعرف على حكام مباريات اليوم بالدورى

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:22 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان