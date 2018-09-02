أهالي القليوبية للمحافظ الجديد: «أول القصيدة كفر»

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور والحاضرين لاحتفال بالعيد القومي، بسبب تأخر الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الجديد عن الاحتفال الذي أقيم بقصر ثقافة بنها والذي يبعد عدة أمتار عن مبني المحافظة.

وكان من المقرر، أن يبدأ المحافظ الاحتفالية بتكريم المتفوقين بالتربية والتعليم من أوائل الشهادة الثانوية العامة والفنية والشهادة الإعدادية وأقيم الحفل في تمام 11 صباحًا بمقر قصر الثقافة ببنها.

فيما أكد أولياء الأمور أنه تمت دعوتهم منذ الساعة 9 صباحًا، من قبل المسئولين بالتربية والتعليم وتركوهم وأطفالهم في الانتظار بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من ثلاث ساعات، معلقين على حدث "هذه بداية غير مبشرة وأول القصيدة كفر"، حسب قولهم.

فيما حضر المحافظ الساعة 12 ظهرًا وبدأ الحفل بدون السلام الجمهوري والوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح الشهداء من الجيش والشرطة كما يتم في جميع الاحتفالات السابقة في المحافظة، مما أثار تساؤلات الحضور عن عدم الاهتمام بالسلام الجمهوري.











