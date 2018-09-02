محمد صلاح يخطف لقبًا جديدًا من "كين"

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خطف اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لقبا جديدا حيث تصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2018.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل 13 هدفاً بمسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" فى عام 2018، متفوقاً بفارق هدف وحيد على سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي.

كما تفوق محمد صلاح على جلين موراي، مهاجم برايتون وهارى كين نجم توتنهام، بعدما تمكن الثنائى الأخير من تسجيل 8 أهداف فقط ببطولة الدورى الإنجليزى العام الحالي.

ويتقاسم ليفربول صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 12 نقطة مع تشيلسى، بعدما حقق الفوز على وست هام يونايتد وكريستال بالاس وبرايتون وليستر سيتى.

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