أول تعليق من "ميدو" على عودة الجماهير

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أعرب اللاعب والمدرب السابق ونجم المنتخب الوطنى أحمد حسام "ميدو"، عن سعادته بعودة الجماهير للمدرجات، مؤكدًا أنها خطوة جيدة لعودة الجماهير بشكل طبيعي للمباريات.

وقال ميدو على "تويتر": "سعيد بمشاهدة جمهورنا مرة أخرى في المدرجات في البطولة المحلية حتى ولو بأعداد بسيطة.. متفائل خير بأن قبل نهاية العام سنرى دخول الجمهور بشكل عادي في المدرجات، الكرة للجمهور".

وشهد  ملعب بتروسبورت  بالقاهرة الجديدة، عودة الحياة إلى طبيعتها بالأمس خلال لقاء الزمالك وانبى، بحضور الجماهير بواقع 3 آلاف مشجع لصاحب الأرض، و500 للفريق الضيف، و1500 لطلبة الجامعات.



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