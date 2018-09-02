القبض على موظف بالمعاش يدير ورشة أسلحة بالمنيا

جمال زكى
ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على موظف بالمعاش يقوم بإدرة ورشة لتصنيع الأسلحة المحلية بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث مركز شرطة مغاغة مفادها قيام بنى – ي –ع 59 سنة بالمعاش ومقيم دائرة المركز بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع و6 طلقات من ذات العيار والأدوات المستخدمة فى التصنيع وعبارة عن 2 ماسورة بندقية خرطوش بروحين – صاروخ كهربائى4 مبرد - 8 مفك متنوع – 2 مفتاح إنجليزى – - فرشة تنظيف أسلحة – ازميل 4 قطعة خشبية على شكل مقبض سلاح نارى – 3 بنسة – 19 مفتاح حديدى – مطرقة حديدية – 3 مسمار حديدى صلي 4 سوستة حديدية ياى – 11 قطعة حديدية صغيرة – منيم طلقات – 2 قطعة حديدية لصناع قنطرة التتك – طارق سلاح – تتك سلاح – ماسورة حديدة طويلة.
بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اقر بقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية وإن الأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار .
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