» بالفيديو.. قس يتحرش بمطربة شهيرة على الهواء

02 سبتمبر 2018 - 01:08 م

فضيحة تحرش جديدة بطلها القس تشارلز إتش إيليس حيث ضغط بإصبعه علي صدر المغنية الأمريكية الشهيرة أريانا جراندي خلال مشاركتهما في تشييع جنازة الأيقونة الموسيقية الأمريكي أريثا فرانكلين.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها فضائية "يورو نيوز"، واقعة التحرش ما وضع القس في موقف محرج من الناحية الاجتماعية والقانونية.

واعتذر القس الذى أشرف على مراسم جنازة أريثا فرانكلين، عن السلوك الذي بدر منه لأريانا وجمهورها، بعد وصفه كثيرون ما حدث على أنه تحرش، وبرر قائلاً: "لن يكون فى نيتى أبداً أن ألمس ثدى امرأة.. قمت فقط بوضع يدى حولها.. أنا أعانق عادة جميع المغنيين الذكور والإناث.. لقد صافحت وعانقت كل الأشخاص".

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