8 أكتوبر الحكم على متهم بأحداث مدينة الإنتاج

02 سبتمبر 2018 - 01:13 م

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة إجراءات محاكمة متهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى"، للحكم بجلسة 8 أكتوبر.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.