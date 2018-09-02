شاهد.. وصول بعثة الحج للقوات المسلحة إلى أرض الوطن

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عادت بعثة الحج للقوات المسلحة التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج، وقد ضمت البعثة عددا من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم، وعددا من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والتى تأتى فى إطار منظومة الرعاية الاجتماعية التى توليها القوات المسلحة بأبنائها المقاتلين والعاملين المدنيين بها.

وقد أشاد حجاج البعثة بمستوى الإعداد والتنظيم الجيد والتنسيق مع السلطات السعودية لتوفير سبل الراحة للحجيج خلال أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر ، بدءاً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والخدمات الطبية المقدمة لهم.

وقدم أفراد بعثة الحج الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما قدمته لهم من رعاية واهتمام وتذليل أى معوقات أثناء أدائهم كافة المناسك.

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