وزير المالية: "بنستلف عشان نسدد الديون"

02 سبتمبر 2018 - 01:23 م

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التزاحم الشديد على مكاتب الضرائب العقارية كان سبب مد فترة تحصيل الضرائب من قبل، بالإضافة إلى أن بعض المواطنين أبلغونا أنه لم يتم إخطارهم بتفاصيل تحصيل الضرائب.

وأضاف"معيط"، خلال حواره بالتليفزيون المصري، اليوم الأحد، أن خفض الدين يعد تحدي كبير للدولة بعد وصوله إلى معدلات مرتفعة.

وأعلن وزير المالية بأن الدولة تستهدف خفض الدين العام خلال العام المالي الحالي إلى 92%، معقبا: "بنستلف عشان نسدد الديون وقربنا نسيطر عليها".