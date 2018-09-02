  • الأحد 02 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:43 م
بحث متقدم
شروق

مفاجآت عن كيفية اكتشاف "طالب الشروق" جرائم حماه

الحج

شاهد.. وصول بعثة الحج للقوات المسلحة إلى أرض الوطن

القانون

11عقوبة في قانون الصحافة الجديد.. تعرف عليها

ميدو

أول تعليق من "ميدو" على عودة الجماهير

صلاح

محمد صلاح يخطف لقبًا جديدًا من "كين"

مي والهواري

الشامى ترد على "موسى" فى اتهامها لـ"دندراوى" بالتحرش

حجازي

وصول "صبحى وحجازى" على طائرة "صلاح"

علاء مبارك

علاء مبارك يوجه الشكر لسعودى بسبب فيديو لوالده

الوطنية للاعلام

بالصور.. الرئيس يوافق على قانون الهيئة الوطنية للإعلام

ماني

بالفيديو.. مانى ينظف حمامات مسجد فى ليفربول

شاهد..

لحظة مقتل مدير محل على يد حارس عقار بالمنصورة

آخر الأخبار

جابر القرموطي
القرموطي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مقتل حارس عقار بالساطور في الغردقة

#

شاهد.. لحظة مقتل نقاش على يد عاطل بالإسكندرية

#

رصاصة غدر تنهي حياة عريس

#

سيدة تذبح "سلفتها" فى غرفة النوم بـ15 مايو

عرض الإعلامي جابر القرموطي، فيديو يرصد لحظة مقتل مدير أحد المحلات في المنصورة على يد صاحب عقار.

ويظهر في الفيديو، المعروض ببرنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، حارس العقار وبيده سلاح أبيض (سكين)، وقام بطعن مدير المحل أكثر من طعنة، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بهذه الطعنات.

وأكد  القرموطي أن مدير المحل كان خارجًا من المحل، الموجود في نفس العقار الذي يحرسه الطرف الأخر، فقام بطعنه وسط المارة دون أن يدافع عنه أحد.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

صحفيون تحت الحراسة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» لحظة مقتل مدير محل على يد حارس عقار بالمنصورة
» بالفيديو.. قس يتحرش بمطربة شهيرة على الهواء
» الاستغفار بشرى بالرزق الحلال
» ثغرة في الواتس آب توقع المحادثات في أيد القراصنة
» شاهد.. عمدة لندن يحلق فى سماء العاصمة بـ"البكينى"
» بالأسماء.. تعرف على حكام مباريات اليوم بالدورى
» الميرغنى يحتفل بميلاد إسراء عبد الفتاح بـ"ميكي ماوس"
» عزز قدرتك العقلية بهذه الطرق
» شاهد.. أول ظهور لـ"شيرى عادل" بعد شائعة انفصالها
» العثور على "سفينة الأشباح" قبالة سواحل ميانمار
» خبيرة طاقة ترد على علاجها للأمراض بالقبلات والأحضان

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان