» لحظة مقتل مدير محل على يد حارس عقار بالمنصورة

02 سبتمبر 2018 - 01:30 م

عرض الإعلامي جابر القرموطي، فيديو يرصد لحظة مقتل مدير أحد المحلات في المنصورة على يد صاحب عقار.

ويظهر في الفيديو، المعروض ببرنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، حارس العقار وبيده سلاح أبيض (سكين)، وقام بطعن مدير المحل أكثر من طعنة، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بهذه الطعنات.

وأكد القرموطي أن مدير المحل كان خارجًا من المحل، الموجود في نفس العقار الذي يحرسه الطرف الأخر، فقام بطعنه وسط المارة دون أن يدافع عنه أحد.

شاهد الفيديو..



