11عقوبة في قانون الصحافة الجديد.. تعرف عليها

02 سبتمبر 2018 - 01:30 م

أفرد قانون الصحافة والإعلام الجديد، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بابا للعقوبات، تنوعت مواده بين حماية الصحفيين في أداء عملهم، وتجريم خرق الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية لبعض قواعد القانون.

وفيما يلي نرصد أبرز الجرائم والعقوبات المقررة لها:

1- إفشاء سرية المعلومات والوثائق من داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: غرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه.

2- الاعتداء على الصحفي أو الإعلامي أثناء أو بمناسبة عمله: الحبس، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

3- خرق حظر النشر، وتناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق، وعدم نشر تصحيح المعلومات الخاطئة: غرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، ونشر حكم الإدانة في صحيفة يومية واحدة على نفقة المخطئ، ونشره أو بثه بالوسيلة التي ارتكبت الخطأ، ولكن يترتب على نشر التصحيح انقضاء الدعوى الجنائية.

4- الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة يومية أخرى، أو تملك نسبة من الأسهم تخوله حق الإدارة في أكثر من صحيفة يومية: غرامة من 200 ألف إلى مليون جنيه.

5- عدم إعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتعديل بيانات المؤسسة: غرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

6- تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعي أو التليفزيوني: الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من مليون إلى 3 ملايين جنيه.

7- تعطيل وتشويش الموجات بغرض المساس بالأمن القومي: السجن وغرامة من مليونين إلى 5 ملايين جنيه.

8- تأسيس مواقع إلكترونية أو إدارة فروع لمواقع إلكترونية دون تصريح، إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني دون ترخيص من المجلس الأعلى، أو البث من خارج المناطق الإعلامية المحددة، أو بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية على الهواتف الذكية دون موافقة المجلس الأعلى: غرامة من مليون إلى 3 ملايين جنيه، والغلق ومصادرة المعدات والأجهزة.

9- مخالفة طبيعة النشاط المرخص للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني: غرامة من مليون إلى مليوني جنيه، والحجب، أو إلغاء الترخيص.

10- استيراد أو إنتاج أو تصنيع أجهزة البث وفك الشفرات دون ترخيص: الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه.

11- استيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو الإنترنت مثل Live View أو SNG عن طريق غير الهيئة الوطنية للإعلام أو شركة مدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات المملوكة للدولة: السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات



