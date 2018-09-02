هكذا تواجه مصر الأخبار المزيفة

02 سبتمبر 2018 - 01:47 م

ذكر موقع "إيه بي سي نيوز" الأمريكي، أن الرئاسة المصرية صادقت على قانون تنظيم الصحافة والإعلام في البلاد، واصفة إياها بـ"المثير للجدل"، إذ يفرض القانون قواعد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يُقال إنها تهدف لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأخبار المزيفة.

وتابع الموقع، في تقريره أن القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في البلاد يوم السبت، يضع حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية مع أكثر من 5000 متابع تحت إشراف أعلى سلطة إعلامية، والتي يمكن أن تمنعهم إذا تبين أنهم ينشرون أخبارًا كاذبة.

وبموجب القانون الذي أقره البرلمان في يوليو الماضي ستعامل الدولة المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف شخص على مواقع مثل "تويتر" و"فيس بوك" معاملة وسائل الإعلام ما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة أو التحريض على خرق القانون.

وسيتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات.

ويحظر القانون تأسيس مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويسمح للمجلس بوقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها.

وينص القانون أيضًا على أنه لا يمكن للصحفيين التصوير إلا في الأماكن غير المحظورة، ولكنه لم يعط تفسيرات أكثر، ويبدأ سريان القانون بعد تصديق الرئيس السيسي عليه، وهو ما يراه البعض حماية لحرية التعبير في مصر .

وفي أغسطس، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون مكافحة جرائم الإنترنت الذي يمكّن السلطات من الأمر بحجب مواقع الويب التي تنشر محتوى يعتبر تهديدًا للأمن القومي.

وقد انتقدت منظمة العفو الدولية كلاً التشريعين في بيان صدر في يوليو الماضي، قائلة إنهما "يمنحان الدولة سيطرة شبه كاملة على وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والإذاعية".