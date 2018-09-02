"فيفا" يعلن القائمة النهائية لأفضل لاعب ومدرب في العالم

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ليفربول

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إعلان القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة "ذا بيست"، والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم والتي يتواجد من بينهم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي إضافة إلى القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في العالم غدا الاثنين.

وضمت القائمة الأولية للاعبين كلاً من:

"كريستيانو رونالدو، كيفين دى بروين، أنطوان جريزمان، إيدين هازارد، هارى كين، كيليان مبابى، ليونيل ميسى، لوكا مودريتش، محمد صلاح، ورافاييل فارا".

وضمت القائمة الأولية للمدربين كلا من:

"ماسيميليانو أليجرى، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، زلاتكو داليتش، ديدييه ديشامب، بيب جوارديولا، يورجن كلوب، روبيرتو مارتينيز، دييجو سيميونى، جاريث ساوثجيت، إيرنيستو فالفيردى، وزين الدين زيدان".

وسيتم الكشف عن هوية الفائزين بجائزة أفضل لاعب ومدرب فى العالم يوم 24 سبتمبر الجارى بالعاصمة الإنجليزية "لندن" التى تستضيف الحفل السنوى لجوائز الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".


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