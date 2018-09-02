  • الأحد 02 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:15 م
بحث متقدم
كهربا

الزمالك يكشف موعد التحقيق مع "كهربا"

كاميرات المترو تحت سيطرة إسرائيل

انتحار شاب تحت عجلات مترو شبرا الخيمة

الرئيس السيسي

شاهد.. رسالة مبكية من والد أحد الشهداء للرئيس

فيفا

"فيفا" يعلن القائمة النهائية لأفضل لاعب ومدرب في العالم

صورة الخبر

هكذا تواجه مصر الأخبار المزيفة

ماني

بالفيديو.. مانى ينظف حمامات مسجد فى ليفربول

شروق

مفاجآت عن كيفية اكتشاف "طالب الشروق" جرائم حماه

صلاح

محمد صلاح يخطف لقبًا جديدًا من "كين"

الحج

شاهد.. وصول بعثة الحج للقوات المسلحة إلى أرض الوطن

القانون

11عقوبة في قانون الصحافة الجديد.. تعرف عليها

شاهد.. رسالة مبكية من والد أحد الشهداء للرئيس

آخر الأخبار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شاهد.. لحظة صادمة لإنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى بناية

#

هجوم مستشار مرسى على "مكملين" يثير عاصفة جدل

#

طلقات سياسية

#

هدية عيد ميلاده.. دعوة مكتوبة من أمام الكعبة لـ"بيشوي"

السيسي

القرموطي

أحمد عبده الشربيني

وجه والد الشهيد أحمد عبده الشربيني، أحد شهداء سيناء، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا إياه، بإطلاق اسم نجله على المعهد الديني.

وقال والد الشهيد، في رسالة مصورة عرضها برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، إن المحافظ السابق جاء لهم في اليوم الثالث للعزاء، وأطلق اسم الشهيد على المعهد الديني، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك.

وأضاف والد الشهيد باكيًا: "محدش بيسأل فينا"، مشددًا على أنهم لا يريدون أي شيء من الدولة، ولكن يطالبون الأزهر بوضع اللافتة على المعهد، مشددًا على أن المشكلة حاليًا لدى الأزهر ، معقبًا: "نجلي استشهد منذ ثلاثة سنوات، ولم يحدث شيء حتي الآن".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

صحفيون تحت الحراسة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» كيف أجرى الفراعنة اختبار الحمل للنساء؟
» بالفيديو.. طلب غريب لبرلمانية على الهواء
» لحظة مقتل مدير محل على يد حارس عقار بالمنصورة
» بالفيديو.. قس يتحرش بمطربة شهيرة على الهواء
» الاستغفار بشرى بالرزق الحلال
» ثغرة في الواتس آب توقع المحادثات في أيد القراصنة
» شاهد.. عمدة لندن يحلق فى سماء العاصمة بـ"البكينى"
» بالأسماء.. تعرف على حكام مباريات اليوم بالدورى
» الميرغنى يحتفل بميلاد إسراء عبد الفتاح بـ"ميكي ماوس"
» عزز قدرتك العقلية بهذه الطرق
» شاهد.. أول ظهور لـ"شيرى عادل" بعد شائعة انفصالها

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان