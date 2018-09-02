شاهد.. رسالة مبكية من والد أحد الشهداء للرئيس

02 سبتمبر 2018 - 02:09 م

وجه والد الشهيد أحمد عبده الشربيني، أحد شهداء سيناء، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا إياه، بإطلاق اسم نجله على المعهد الديني.

وقال والد الشهيد، في رسالة مصورة عرضها برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، إن المحافظ السابق جاء لهم في اليوم الثالث للعزاء، وأطلق اسم الشهيد على المعهد الديني، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك.

وأضاف والد الشهيد باكيًا: "محدش بيسأل فينا"، مشددًا على أنهم لا يريدون أي شيء من الدولة، ولكن يطالبون الأزهر بوضع اللافتة على المعهد، مشددًا على أن المشكلة حاليًا لدى الأزهر ، معقبًا: "نجلي استشهد منذ ثلاثة سنوات، ولم يحدث شيء حتي الآن".

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