بتر قدم عامل ألقى بنفسه تحت مترو جمال عبد الناصر

02 سبتمبر 2018 - 02:40 م

حاول عامل بالشركة المصرية للاتصالات الانتحار حيث ألقى بنفسه تحت عجلات القطار بمحطة مترو جمال عبد الناصر أثناء اتجاه المترو إلى المرج.

وأوضح أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن رجلاً يدعى "ت.ع.خ" من مواليد 1977، حاول الانتحار داخل محطة مترو جمال عبد الناصر، لافتا إلى أن الحادث أسفر عن بتر قدمه اليمنى، وتوقف الحركة لمدة 15 دقيقة لرفع المصاب من على القضبان.

وانتقل اللواء محمد الصادق وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إلى غرفة الكاميرات بالتحكم المركزي لمعاينة الحادث، وتبين إلقاء نفسه أثناء دخول القطار، ونقل إلى مستشفى الهلال الأحمر، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.