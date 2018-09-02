نقل الكشف الطبي إلى قاعة مكيفة تيسيرًا على الطلاب

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الطلاب

أسيوط

الكشف الطبى

الكلية

طارق الجمال

أمر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بنقل مقر الكشف الطبى المخصص للطلاب الجدد من الخيمة الملحقة بمستشفى الطلاب إلى قاعة "س" بصالة الامتحانات المواجهة لكلية الطب وذلك تيسيرًا على الطلاب والتصدى للكثافة الطلابية المتوقعة فى خلال الأيام القادمة مع الكليات النظرية وخاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

جاء ذلك خلال جولة رئيس جامعة أسيوط فى أول أيام إجراء الكشف الطبى على الطلاب الجدد بمستشفى الطلاب وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة أمانى الشاهد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة والدكتور مصطفى أبو العلا النائب الإدارى للمستشفى وعدد من الأطباء المختصين بالعمل.

وقد شدد رئيس الجامعة خلال الجولة على تكاتف الجهود والعمل المكثف لصالح تنظيم إجراءات الكشف الطبى والتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم المرافقين لهم مع تواجد الأطباء المتخصصين وهيئة التمريض اللازمة لمعاونتهم مع التأكد من تعقيم ونظافة كل الأدوات المستخدمة فى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية والتى تشمل عدد من التخصصات الطبية مثل الباطنة والرمد وفيروس "سى".

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب ان قرار نقل مقر إجراء الكشف الطبى يأتى لصالح الطلاب ولتهيئة مناخ ملائم لهم خلال إجراء الكشف حيث أن القاعة "س" الملحقة بصالات الإمتحانات المواجهة لكلية الطب مكيفة الهواء ومجهزة بمكتب إدارى سوف يتم تخصيصه للقائمين بالعمل الإدارى من المشرفين على الكشف الطبى وكذلك خزينة لتحصيل الرسوم بالإضافة إلى دورات مياه وسوف يتم تجهيز القاعة لإستقبال الطلاب بدءاً من الثلاثاء القادم 4  من سبتمبر الجارى وحتى إنتهاء أيام الكشف الطبى على أن تتضمن مكان مخصص لإنتظار الطلاب وتقسيم القاعة إلى أجزاء منفصلة حسب كل قسم من أقسام الكشف.

وقد أشار نائب رئيس جامعة أسيوط أن الكشف الطبى هذا العام سوف يشمل أكثر من 18 ألف طالب وطالبة بمعدل ألف طالب يومياً والتى تزيد فى الكليات ذات الكثافة العددية المرتفعة مثل التجارة والحقوق والخدمة الإجتماعية.


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