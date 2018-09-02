  • الأحد 02 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:15 م
بحث متقدم
كهربا

الزمالك يكشف موعد التحقيق مع "كهربا"

كاميرات المترو تحت سيطرة إسرائيل

انتحار شاب تحت عجلات مترو شبرا الخيمة

الرئيس السيسي

شاهد.. رسالة مبكية من والد أحد الشهداء للرئيس

فيفا

"فيفا" يعلن القائمة النهائية لأفضل لاعب ومدرب في العالم

صورة الخبر

هكذا تواجه مصر الأخبار المزيفة

ماني

بالفيديو.. مانى ينظف حمامات مسجد فى ليفربول

شروق

مفاجآت عن كيفية اكتشاف "طالب الشروق" جرائم حماه

صلاح

محمد صلاح يخطف لقبًا جديدًا من "كين"

الحج

شاهد.. وصول بعثة الحج للقوات المسلحة إلى أرض الوطن

القانون

11عقوبة في قانون الصحافة الجديد.. تعرف عليها

2.9 مليار جنيه قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية

آخر الأخبار

وزير المالية
وزير المالية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

البورصة تربح 8.1 مليار جنيه

#

البورصة تخسر 1.6 مليار جنيه

#

الجمارك: تحصيل 1.1 مليار جنيه عن السيارات المفرج عنها

#

2 تيريلون و4 مليار جنيه قيمة المشروعات في القليوبية

المالية

الجمارك

كشف بيان صادر عن وزارة المالية عن حجم السيارات التي تم الإفراج عنها من خلال جمارك الإسكندرية خلال شهر أغسطس 2018، وأظهرت الأرقام أنه تم الإفراج عن 8736 سيارة ركوب «ملاكي» بقيمة بلغت 1.6 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات خلال أغسطس 2018 نحو 814 مليون جنيه، كما بلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير نحو 410 مليون جنيه.

وفي سياق متصل أكد بيان وزارة المالية أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال نفس الشهر أفرجت عن 891 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 396 مليون جنيه، فيما بلغت إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 190 مليون جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير يقدر بنحو 26 مليون جنيه.

وأوضح البيان أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت أيضًا عن 744 رسالة قطع غيار سيارات خلال نفس الشهر بقيمة بلغت 650 مليون، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها نحو 151 مليون جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 20 مليونا و 518 ألف جنيه.

وأشار البيان أن شهر أغسطس 2018  شهد أيضًا تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بمبلغ 186 مليون، وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر أغسطس لعام 2018 حوالى 2.9  مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة حوالى  1.1مليار جنيه، وبلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر أغسطس 2018 حوالى 457 مليون جنيه.        


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

صحفيون تحت الحراسة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» كيف أجرى الفراعنة اختبار الحمل للنساء؟
» بالفيديو.. طلب غريب لبرلمانية على الهواء
» لحظة مقتل مدير محل على يد حارس عقار بالمنصورة
» بالفيديو.. قس يتحرش بمطربة شهيرة على الهواء
» الاستغفار بشرى بالرزق الحلال
» ثغرة في الواتس آب توقع المحادثات في أيد القراصنة
» شاهد.. عمدة لندن يحلق فى سماء العاصمة بـ"البكينى"
» بالأسماء.. تعرف على حكام مباريات اليوم بالدورى
» الميرغنى يحتفل بميلاد إسراء عبد الفتاح بـ"ميكي ماوس"
» عزز قدرتك العقلية بهذه الطرق
» شاهد.. أول ظهور لـ"شيرى عادل" بعد شائعة انفصالها

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان