» بالفيديو.. طلب غريب لبرلمانية على الهواء

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النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب
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إيمان هاني

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وزارة البيئة

السيسي

برلمانية

إكسترا نيوز

طالبت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بإلغاء وزارة البيئة، مؤكدة أنه ليس طلبًا غريبًا، وأنها أوصت به وزارة التخطيط في أوائل 2018، بعد استعراض نتائجها خلال السنوات السابقة، واكتشافها استمرار المشكلة نفسها مع "البيئة".

وأضافت "فراج"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنها لطالما حذرت من الملف البيئي في مصر، لافتة إلى أنها تعمل على هذا الملف منذ سنوات، موضحة أن علينا أن نعي أن البيئة "أمن قومي".

وأوضحت النائبة، أن قطاع البيئة شديد الأهمية، كما أنه من أكثر الأبعاد التي يهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن الحكومة لا تسير على السياق نفسه، لافتة إلى أنها طالبت كثيرًا بإصلاح ذلك الملف لأهميته، لكن من دون نتيجة.

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