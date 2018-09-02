الزمالك يكشف موعد التحقيق مع "كهربا"

02 سبتمبر 2018 - 02:59 م

قرر مسئولو نادي الزمالك فتح التحقيق مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق في تمام السابعة من مساء غدٍ الاثنين بعد قرار الإيقاف الذي صدر ضده من مجلس الإدارة.

وأخطر مسئولو نادي الزمالك محمود كهربا بقرار إيقافه وإحالته للتحقيق، وشدد اللاعب على التزامه بقرار إدارة النادي.

ولم يشارك كهربا فى مباراة الزمالك بالأمس أمام إنبى بسبب قرار الإيقاف، لكنه تواجد فى المدرجات لمؤازرة زملائه والتأكيد على تقبله قرارات مسئولى ناديه.