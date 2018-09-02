شاهد.. أحفاد نبي الله نوح ومسكنهم

02 سبتمبر 2018 - 03:09 م

كشفت وسائل إعلام مؤخرًا عن المكان الذي يسكنه أحفاد نبي الله نوح وهى قرية قديمة يطلق عليها اسم خيناليق بمحافظة قوبا في شمال أذربيجان وتشتهر بسكان "أحفاد نوح".

وتُعتبر قرية خيناليق من أكثر القرى عزلةً في منطقة القوقاز وأوروبا، إذ تقع وسط جبال القوقاز الكبرى على ارتفاع 2360 مترًا فوق سطح البحر ويعود تاريخها إلى أكثر من خمسة آلاف عام.

وتربط أسطورةٌ محلية سكان القرية بقصة سفينة نوح، حيث يُقال إن خيناليق هو المكان الذي رست فيه سفينته.

وما يميز خيناليق عن باقي القرى الأذربيجانية هي قدرتها على الحفاظ على تراثها الفريد، فضلاً عن ارتفاعها وصعوبة الوصول إليها.

ويترّتب على ذلك تحدث سكان القرية بلغةٍ فريدة من نوعها، بالإضافة إلى وجود مجموعةٍ من العادات والتقاليد الخاصة بهم والتي تختلف عن باقي سكان أذربيجان. ويتميز سكانها أيضاً بالشعر الكستنائي، والعيون الزرقاء، والقامة القصيرة.

والقرية بمثابة "متحفٍ في الهواء الطلق"، إذ يمكنك فيها استكشاف الحياة التقليدية على أصولها، حيث يعمل الكثير من سكان القرية في رعي الأغنام والحياكة.

ولا تزال العديد من مباني القرية تحتفظ بجوهرها المعماري القديم، حيث يتراوح عمر منازلها بين مئتي وثلاثمئة عام على الأقل.

ولا تتواجد أي فنادق أو مقاهي في القرية، ولكن لا تدع ذلك يحبطك، إذ يمكنك التخييم أو المبيت في منازل السكان المحليين، فهم يتمتعون بحسن الضيافة، بفضل نمط حياتهم البسيط.

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