سامية حسين: هذه العقارات معفاة من الضريبة

02 سبتمبر 2018 - 03:13 م

كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن أنهم وزعوا مدونات صغيرة عن الإعفاءات من الضريبة العقارية، وتم توزيعها في الأماكن العامة.

وقالت "حسين"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الأحد، إن أهم الإعفاءات هو نوعين، النوع الأول "السكن"، وهو أن يكون قيمة الوحدة السكنية أقل من 2 مليون جنيه، وغير السكن أن يكون سعر الوحدة أقل من 100 ألف جنيه.

وتابعت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن من لديه أكثر من وحدة سكنية وقيمتها الإيجارية 1200 جنيه في العام، فهي معفية، بالإضافة للمستوصفات الطبية والمستشفيات التي تحصل على أجور رمزية، وصالات الأفراح في الريف، والجمعيات الخيرية، جميعها معفية.