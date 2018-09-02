«الصحة»: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 67

02 سبتمبر 2018 - 04:03 م

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، وفاة حالة من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 67.

وأشار "مجاهد" إلى أن حالة الوفاة لحاج يدعى أحمد محمد محارب آدم، 62 عام، من محافظة قنا، توفي بمكة المكرمة، ويتبع حج القرعة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيرًا إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.