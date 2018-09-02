بالأسماء.. إصدار أكبر حركة تعيين وتنقلات لقيادات المحليات

02 سبتمبر 2018 - 04:13 م

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، أكبر حركة تعيين وتنقلات بالمحليات للعام الحالى 2018 لعدد 111 قيادة بالإدارة المحلية منها 75 قيادة محلية جديدة فى جميع المحافظات وتحريك 36 قيادة محلية للاستفادة من خبراتهم فى تطوير العمل بالمراكز والمدن، وتتضمن الحركة 12 سكرتير عام محافظة و 10 سكرتيرى عموم مساعدين و61 رئيس مركز ومدينة و25 رئيس حى.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه سبق الإعلان عن مسابقة لاختيار 92 قيادة بدرجاتها المختلفة تقدم لها 1314 متسابقا وتم إجراء الاختبارات لهم وتضمنت السمات الشخصية والعلوم النفسية واختبار معلومات وقانون، وقامت الوزارة بتشكيل لجنة من خبراء فى العمل بالإدارة المحلية وأساتذة الجامعة والأكاديميين لإجراء المقابلات الشخصية، حيث استقرت اللجنة على اختيار 75 قيادة منهم.

وأشار الوزير إلى أنه تم عقد دورة تدريبية لهم لمدة ثلاثة أسابيع بمركز التنمية المحلية بسقارة تم خلالها صقل خبراتهم فى مختلف مجالات العمل المحلى وذلك من خلال خبراء ومتخصصين بمجالات المواد القانونية وعمل الإدارات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات وتنمية الموارد.

وأكد اللواء شعراوى أنه تم توزيع القيادات الجدد وفقًا للبعد الاجتماعى والمعايير الشخصية وطبيعة العمل السابقة والرغبة وخبرات العمل السابقة.

كما شملت الحركة تصعيد بعض القيادات التى أثبتت نجاحها فى إدارة منظمة العمل خلال فترة عملها السابقة وقدراتهم على تطوير العمل وتوجيهه مرؤسيهم.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن أبرز الأسماء التى شملتها الحركة هى:

1 - عواد أحمد على أحمد عبد الغنى سكرتيراً عاماً لمحافظة القليوبية

2 - حسين احمد كمال حسين الجندى سكرتيراً عاماً لمحافظة الشرقية

3 - حازم محمد عزت إسماعيل على سكرتيراً عاماً لمحافظة أسوان

4 - أحمد على عبد العزيز مرزوق رئيساً لمركز ومدينة كفر الدوار محافظة البحيرة

5 - أحمد بسيونى محمد زيد سكرتيراً عاماً لمحافظة الاسكندرية

6 - هشام احمد على شادى سكرتيراً عاماً لمحافظة الغربية

7 - أسامة أحمد السيد الغندور سكرتيراً عاماً لمحافظة شمال سيناء

8 - كمال محمد على مصطفى شلبى سكرتيراً عاماً لمحافظة قنا

9 - تامر سعيد محمد محمد عياد سكرتيراً عاماً لمحافظة مطروح

10- عبد القادر عبد الخالق عبد القادر النورى سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة القاهرة

11- علاء مصطفى عوض بدران سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة الجيزة

12- محمد عبد الوهاب عطيه عبده السعدنى سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة القليوبية

13- حمدى محمود محمود الحشاش سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة الإسكندرية

14- أحمد زكى رأفت عبد الوهاب سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة الدقهلية

15- حامد محمود زايد هبيلة سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة الشرقية

16- نبيل محمد الطيبى محمود على سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة أسيوط

17- علاء رشاد محمد حفنى سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة سوهاج

18- على عبدالله حامد عبدالله رئيساً لحى المرج – القاهرة

19-إيهاب محمد رشاد احمد مكاوى رئيساً لحى الدقى - الجيزة

20- مجدى محمد عبده الوصيف رئيساً لمدينة شبرا الخيمة - القليوبية

21- هانى محمد رضا عبد الحليم بدوى رئيساً لحى الهرم - الجيزة

22- حسن محمد صفوت حسن موافى سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة الفيوم

23-وليد سيد صالح محمد البيلى سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة قنا

24- حسام جمال الدين محمد الشاعر رئيساً لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء

25- طارق محمد بدر الباز رئيساً لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء

26- عماد عبد المقصود محمد الدكرورى رئيساً لمركز ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة

27- وائل محمود محمد حمزة فهمى رئيساً لحى أول الاسماعيلية بمحافظة الاسماعيلية

28- نعمان على نعمان على رئيساً لحى الزهور بمحافظة بور سعيد

29- محمد حلمى محمد محمد رئيساً لحى شرق أسيوط بمحافظة أسيوط

30- محمد رجب خيرى محمد الفحام رئيساً لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد

31- صابر حسين محمد إبراهيم رئيساً لمدينة كلابشة بمحافظة أسوان

32- فاتن إبراهيم محمد عبد العظيم رئيساً لحى فيصل بمحافظة السويس

33- سحر شعبان حنفى محمود رئيساً لمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية

34- فريدة سيد سلام سيد رئيساً لحى غرب سوهاج بمحافظة سوهاج

35- أمل فوزى مجاهد جاب الله رئيساً لمدينة قها بمحافظة القليوبية.