» «البورصة» تخسر 5.8 مليار جنيه

وكالات - خالد الشرقاوي
خسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، اليوم الأحد، نحو 5.8 مليار جنيه، مستهل تعاملات الأسبوع، لينهي التعاملات عند مستوى 9. 875 مليار جنيه.
وبلغت تعاملات اليوم نحو 2. 1 مليار جنيه، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمصرية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب.
وانخفض المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.98%، ليبلغ مستوى 15852.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.52%، ليصل إلى مستوى 751.26 نقطة، كما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنحو 0.22%، ليبلغ مستوى 1940.61 نقطة.
وفي ختام تعاملات اليوم، تراجعت أسعار أسهم 83 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة، وحافظت 49 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.
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