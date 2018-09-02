» «البورصة» تخسر 5.8 مليار جنيه

02 سبتمبر 2018 - 04:17 م

خسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، اليوم الأحد، نحو 5.8 مليار جنيه، مستهل تعاملات الأسبوع، لينهي التعاملات عند مستوى 9. 875 مليار جنيه.

وبلغت تعاملات اليوم نحو 2. 1 مليار جنيه، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمصرية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب.

وانخفض المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.98%، ليبلغ مستوى 15852.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.52%، ليصل إلى مستوى 751.26 نقطة، كما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنحو 0.22%، ليبلغ مستوى 1940.61 نقطة.

وفي ختام تعاملات اليوم، تراجعت أسعار أسهم 83 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة، وحافظت 49 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.