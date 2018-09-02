  • الأحد 02 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:47 م
بحث متقدم
السائق

ماذا فعل أهالي فيصل بسائق حاول اختطاف سيدة

مونديال 2022 بقطر

مصريون يشاركون في تنظيم مونديال 2022 بقطر

بيريز

مفاجأة.. «بيريز» سبب عدم فوز «صلاح» بالأفضل أوروبيًا

اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

بالأسماء.. إصدار أكبر حركة تعيين وتنقلات لقيادات المحليات

البورصة

«البورصة» تخسر 5.8 مليار جنيه

الحج

«الصحة»: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 67

كهربا

الزمالك يكشف موعد التحقيق مع "كهربا"

كاميرات المترو تحت سيطرة إسرائيل

انتحار شاب تحت عجلات مترو شبرا الخيمة

ماني

بالفيديو.. مانى ينظف حمامات مسجد فى ليفربول

الرئيس السيسي

شاهد.. رسالة مبكية من والد أحد الشهداء للرئيس

«البورصة» تخسر 5.8 مليار جنيه

مال وأعمال

البورصة
البورصة

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

البورصة تخسر 1.6 مليار جنيه

#

«البورصة» تخسر 7.2 مليار جنيه

#

«البورصة» تخسر 13.9 مليار جنيه

#

البورصة تخسر 6.5 مليار جنيه

خسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، اليوم الأحد، نحو 5.8 مليار جنيه، مستهل تعاملات الأسبوع، لينهي التعاملات عند مستوى 9. 875 مليار جنيه.

وبلغت تعاملات اليوم نحو 2. 1 مليار جنيه، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمصرية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب.

وانخفض المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.98%، ليبلغ مستوى 15852.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.52%، ليصل إلى مستوى 751.26 نقطة، كما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنحو 0.22%، ليبلغ مستوى 1940.61 نقطة.

وفي ختام تعاملات اليوم، تراجعت أسعار أسهم 83 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة، وحافظت 49 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

صحفيون تحت الحراسة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. آرسنال يهزم كارديف بثلاثية
» «البورصة» تخسر 5.8 مليار جنيه
» بتر قدم عامل ألقى بنفسه تحت مترو جمال عبد الناصر
» كيف أجرى الفراعنة اختبار الحمل للنساء؟
» بالفيديو.. طلب غريب لبرلمانية على الهواء
» لحظة مقتل مدير محل على يد حارس عقار بالمنصورة
» بالفيديو.. قس يتحرش بمطربة شهيرة على الهواء
» الاستغفار بشرى بالرزق الحلال
» ثغرة في الواتس آب توقع المحادثات في أيد القراصنة
» شاهد.. عمدة لندن يحلق فى سماء العاصمة بـ"البكينى"
» بالأسماء.. تعرف على حكام مباريات اليوم بالدورى

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:22 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان