مفاجأة.. «بيريز» سبب عدم فوز «صلاح» بالأفضل أوروبيًا

02 سبتمبر 2018 - 04:17 م

كشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، تدخل فلورنتينو بيريز رئيس ريـال مدريد الإسباني في توجيه جائزة أفضل لاعب في أوروبا للكرواتي لوكا مودريتش لاعب النادي.

ووفقًا للصحيفة الإيطالية، فإن بيريز استغل علاقاته للضغط على الاتحاد الأوروبي لمنح الجائزة لمودريتش خاصة بعد رحيل رونالدو من ريـال مدريد إلى يوفنتوس.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس الماضي فوز مودريتش بجائزة أفضل لاعب في أوروبا على حساب الثنائي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وحل محمد صلاح في المركز الثالث لأفضل لاعب في أوروبا خلفًا لرونالدو ومودريتش.