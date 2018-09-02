أمطار وارتفاع للحرارة والرطوبة خلال الأسبوع الجارى

02 سبتمبر 2018 - 04:23 م

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف هذا العام سيبدأ مبكرًا، مضيفًا هناك فرص لسقوط الأمطار على جنوب البلاد الأسبوع الجارى.

وأضاف "عبدالعال"، خلال لقاء عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة، وارتفاع فى نسب الرطوبة بما يجعل المواطنين يشعرون بحرارة الجو.

وأشار إلى أن ارتفاع الرطوبة مستمر حتى نهاية الأسبوع، موضحًا أنه يوجد فرص سقوط للأمطار على جنوب البلاد الأسبوع الحالى.