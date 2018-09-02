ضبط شخص بعد نصبه علي مواطنين بـ 3ملايين جنيه

02 سبتمبر 2018 - 04:25 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه، بالاشتراك مع والده، في النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 3 ملايين جنيه بدعوى توظيفها.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تبلغت من المدعو «مؤمن م.ا- 47 سنة»، و6 آخرين، جميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، بقيام كل من «مصطفى. م.ا 20 سنة»، تاجر فاكهة، ووالده «محمود ا.ع 49 سنة»، ومالك شركة استيراد وتصدير بتلقي مبالغ مالية بقصد توظيفها في مجال تجارة الفاكهة مقابل أرباح شهرية، إلا أنهما امتنعا عن سداد تلك الأرباح.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط أحد المتهمين الاثنين، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع والده، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.