مصريون يشاركون في تنظيم مونديال 2022 بقطر

02 سبتمبر 2018 - 04:38 م

تلقت قطر 12 ألف طلب تطوع لمونديال 2022، وذلك بعد 4 ساعات فقط، من فتح باب التسجيل، في جهود استضافة كأس العالم.

وأقامت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر (حكومية)، اليوم الأحد، حفلاً للإعلان عن المتطوعين الذين ستتاح أمامهم فرصة الإسهام في جهود التحضير لاستضافة قطر، لأول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في المنطقة.

ورحبت اللجنة بأول دفعة من المتطوعين، وعددهم 22 متطوعاً، يمثلون دولاً مختلفة منها قطر، ومصر، والبحرين، والأردن، والمغرب، وباكستان، وعمان، وفلسطين، ولبنان، والسعودية، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، وتركيا، واليمن.

وتجاوز عدد المتطوعين خلال الساعات الأربع الأولى، من فتح باب التسجيل، 12 ألفا.

وقال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا: "نفتح الباب أمام الشباب العربي وشباب العالم، للمشاركة في تحضيرات أكبر وأهم حدث رياضي عالمي، من خلال الإعلان عن فتح باب التسجيل لاستقبال المتطوعين الذين سيشاركوننا رحلتنا إلى 2022"، بحسب وكالة "الأناضول".

واللجنة العليا للمشاريع والإرث؛ هي المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم، التي ستقام في قطر عام 2022.

وفازت قطر عام 2010، باستضافة مونديال العالم لسنة 2022، وذلك كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط.