» بالفيديو.. آرسنال يهزم كارديف بثلاثية

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فاز فريق آرسنال على نظيره كارديف سيتى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "كادريف سيتى"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الإنجليزي.

وسجل أهداف أرسنال موستافى وأوباميانج وألكسندر لاكازيت فى الدقائق 11 و62 و81 على التوالى، بينما أحرز هدفى كارديف سيتى فيكتور كاماراسا ودانى ورد فى الدقيقة 47 و70 من عمر المباراة.

وتمكن أوباميانج لاعب أرسنال من تسجيل سجل هدفه رقم 150 فى الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى، حيث سجل فى الدورى الألمانى 98 هدفاً، والدورى الفرنسى 41 هدفاً، والدورى الانجليزى 11 هدفاً.

هذا الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 6 نقاط فى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الانجليزي، بينما توقف رصيد كارديف سيتى عند نقطتين فى المركز السادس عشر.


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