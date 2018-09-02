ماذا فعل أهالي فيصل بسائق حاول اختطاف سيدة

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تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو لسائق ميكروباص حاول اختطاف سيدة داخل سيارته قبل أن يلقي الأهالي القبض عليه بعد سماع استغاثتها، وقاموا بتجريده من ملابسه وأجبروه أن يقف على سياراته وتصويره.

وقال ناشر الفيديو، إن عددًا من أهالي فيصل تمكنوا من القبض على سائق، اتهمته سيدة بأنه حاول اختطافها والتعدي عليها داخل سيارة ميكروباص يقودها.

وتابع: البداية حين سمع عدد من أهالي منطقة حسن محمد بشارع فيصل استغاثة سيدة داخل ميكروباص أبيض اللون، يحمل أرقام ط د 1428، فاستوقفوا السيارة وألقوا القبض على سائقها، وحرروا السيدة والتي شكرتهم وانصرفت، وتبين أن السائق يُدعى "هشام.س.ا" 30 سنة، يقيم بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أن الأهالي التفوا حول السائق وأوسعوه ضربا، ثم أجبروه على الصعود أعلى السيارة مرتديا ملابسه الداخلية فقط، والتقطوا له صورًا، إلى أن حضر أحد الأشخاص وطلب منهم إطلاق سراحه.


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