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المحافظ:

20 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في البحر الأحمر

قبلي وبحري

صورة المحافظ
صورة المحافظ

حسن حمدان

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أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم، أن مشروعات البنية التحتية بمختلف مدن المحافظة تم تنفيذها بإجمالي 20 مليار جنيه، جاء ذلك خلال استقباله لشباب المحافظة الساحلية الذين حرصوا علي تقديم التهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية لسيادته . 
كما أفاد المحافظ أن مدن جنوب البحر الأحمر شهدت إقامة العديد من المشروعات في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد استكمال رفع كفاءة الطريق وتوصيل كابل الكهرباء حتي نفذ رأس حدربة جنوباً، بالإضافة إلي استكمال مشروعات التوطين بمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد . 
وفي ذات السياق، أضاف عبد الله أن ما تم تنفيذه من مشروعات التنمية علي أرض المحافظة، جاء نتيجة تضافر الجهود وتعاون كافة الجهات، مشيرًا إلي أهمية استمرار المشاركة المجتمعية والمبادرات الشبابية في كافة المشروعات وأعمال التجميل بمختلف مدن المحافظة، مؤكدًا أن الشباب هم مستقبل الأمة . 
 
ومن ناحية أخري حرص الشباب علي تهنئة المحافظ ، معربين عن سعادتهم باستمرار سيادته علي رأس القيادة السياسية بالمحافظة الساحلية، موجهين الشكر لسيادته علي ما تم إنجازه من مشروعات وعلي رأسهم محطة اليسر لتحلية المياه، وممشي شيري، وممشي النصر، كما قام مدير مديرية الشباب والرياضة بإهداء المصحف الشريف لسيادة المحافظ الذي قام بإهدائه إلي أهالي الشلاتين تعبيراً عن تقديره لهم لتحملهم مشاق السفر لتقديم التهنئة لسيادته . 







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