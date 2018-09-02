» جلسة مصيرية بين «صلاح» والمكسيكي «أجيري»

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ليفربول

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يعقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، جلسة مصيرية مع محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، فور انضمام اللاعب إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لمباراة النيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا، وذلك لتهدئة الأجواء بعد الأزمة التي اشتعلت بين اللاعب ومسئولي اتحاد الكرة مؤخرًا.

ووصل محمد صلاح صباح اليوم الأحد إلى القاهرة قادمًا من لندن، وذلك للانضمام إلى المنتخب الوطني استعدادًا للقاء النيجر المقرر 8 سبتمبر الجاري في ملعب برج العرب، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وتوترت الأجواء مؤخرًا بين «صلاح» واتحاد الكرة، بعد الخطابات التي أرسلها محاميه رامي عباس، والتي اشتملت على بعض الاشتراطات لتأمين اللاعب وبعد الطلبات الأخرى، وتضمنت كلمات اعتبرها مسئولو اتحاد الكرة «مسيئة»، ليقرر عقد مؤتمرًا صحفيًا لكشف الحقائق، بينما عرض «صلاح» فيديو دافع فيه عن محاميه وكشف عن بعض المشاكل التي شهدتها بعثة المنتخب في مونديال روسيا الماضي.


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