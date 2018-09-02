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في شهر واحد.. 198 قتيلاً جراء التعذيب بسوريا

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التعذيب في سوريا
التعذيب في سوريا

وكالات - خالد الشرقاوي

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سوريا

حقوق الإنسان

التعذيب

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 198 شخصًا تحت التعذيب في مناطق مختلفة بسوريا، معظمهم على يد نظام بشار الأسد، خلال أغسطس الماضي.

وأكد تقرير شهري نشرته الشبكة (منظمة حقوقية مستقلة)، اليوم الأحد، عبر موقعها الرسمي، مقتل أحد المعتقلين لدى تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، ومقتل امرأة على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبحسب التقرير، قُتل شخصان آخران تحت التعذيب على يد مجهولين.

والشهر الماضي، قالت الشبكة في تقرير آخر إن النظام أقر بوفاة 836 شخصًا من أصل مئات آلاف المعتقلين عنده، وأبلغ ذويهم بالأمر.

وتقول مصادر في المعارضة السورية إن هناك ما لا يقل عن 500 ألف معتقل في سجون النظام.


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