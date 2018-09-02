  • الأحد 02 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:59 م
بحث متقدم
أرشيفية

أسعار الفاكهة والخضار تفجر غضب المصريين

علاء مبارك

علاء مبارك مدافعًا عن والده: تربينا على احترام الكبير

طفلي الدقهلية

النائب العام يسدل الستار على التحقيقات مع «قاتل طفليه»

جانب من الاجتماع

«السيسي»و«أبي أحمد» يتفقان على إنهاء أزمة السد

لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو

بالفيديو.. لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو

أرشيفية

مصر ترد رسميًا على تقرير «فوربس»

السائق

ماذا فعل أهالي فيصل بسائق حاول اختطاف سيدة

بيريز

مفاجأة.. «بيريز» سبب عدم فوز «صلاح» بالأفضل أوروبيًا

الرئيس السيسي ونظيره الصيني

5 مكاسب من زيارة «السيسي» للصين

التعذيب في سوريا

198 قتيلاً جراء التعذيب في سوريا خلال شهر

198 قتيلاً جراء التعذيب في سوريا خلال شهر

عرب وعالم

التعذيب في سوريا
التعذيب في سوريا

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

توسع خسائر النفط الأمريكي بعد أكبر انخفاض شهرى

#

ركود في بيع الأضاحي بسبب مرض الجلد العقدي

#

اغتصاب 41 فتاة سنيّة بإيران خلال شهر رمضان

#

اغتصاب41 فتاة سنية في إيران خلال رمضان

سوريا

حقوق الإنسان

التعذيب

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 198 شخصًا تحت التعذيب في مناطق مختلفة بسوريا، معظمهم على يد نظام بشار الأسد، خلال أغسطس الماضي.

وأكد تقرير شهري نشرته الشبكة (منظمة حقوقية مستقلة)، اليوم الأحد، عبر موقعها الرسمي، مقتل أحد المعتقلين لدى تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، ومقتل امرأة على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبحسب التقرير، قُتل شخصان آخران تحت التعذيب على يد مجهولين.

والشهر الماضي، قالت الشبكة في تقرير آخر إن النظام أقر بوفاة 836 شخصًا من أصل مئات آلاف المعتقلين عنده، وأبلغ ذويهم بالأمر.

وتقول مصادر في المعارضة السورية إن هناك ما لا يقل عن 500 ألف معتقل في سجون النظام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

صحفيون تحت الحراسة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» جندي مظلات إسرائيلي يروي عن شجاعة المصريين بحرب الاستنزاف
» مانشستر يونايتد يتخطى بيرنلي بهدفي «لوكاكو»
» موقع عبري: عباس ألغى حق العودة الفلسطينية وليس ترامب
» «جروس» يُعدد فوائد فوز الزمالك على إنبي
» «السيسي» يلتقي رئيس الوزراء الصينى في بكين
» الأردن.. إطلاق مركز المنتدى للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
» موعد قرعة دور الـ8 بأبطال أفريقيا والقناة الناقلة
» الأهلي يكشف حقيقة انسحابه من البطولة العربية
» 198 قتيلاً جراء التعذيب في سوريا خلال شهر
» مصريون يشاركون في تنظيم مونديال 2022 بقطر
» جلسة مصيرية بين «صلاح» والمكسيكي «أجيري»

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:11 ص

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق
زرع قرنية