المتحدث باسم المترو: لسنا جهة انتحار

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موت

المترو

متحدث رسمي

قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن رجلاً يدعى "ت.ع.خ"، يبلغ من العمر نحو 41 عامًا، ويعمل موظفًا بالشركة المصرية للاتصالات، حاول الانتحار داخل محطة مترو جمال عبد الناصر، بإلقاء نفسه أمام المترو، قبل إصدار هذا البيان بساعة، أي تقريبًا في الواحدة والنصف ظهرًا.

وأوضح عبدالهادي، حسب تصريحاته في جريدة "الوطن"، أن ذلك الشخص كان يقف على رصيف القطار القادم من محطة حلوان متجهًا إلى المرج، كأي راكب عادي، وفور رؤيته للقطار ألقى بنفسه أمامه، ولكنه لم يتمكن من الانتحار ومر المترو على قدمه اليمنى فقط والتي بترت بسبب ذلك.

وأكد مراقبة كل محطات مترو الأنفاق بأحدث الأنظمة التكنولوجية عالية الجودة، والتي مكنت من رصد الواقعة بتفاصيل ودقة، مشيرًا إلى أن الهيئة قدمت بلاغًا بالواقعة وتتولى النيابة التحقيق فيها، حيث انتقل على الفور اللواء محمد الصادق وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إلى غرفة الكاميرات بالتحكم المركزي لمعاينة الحادث، وتم التواصل مع شقيقته.

وشدد المتحدث باسم الهيئة، على أن مترو الأنفاق يعتبر من أكثر المرافق حيوية بالجمهورية حيث يستقبل الملايين يوميًا يعتمدون عليه في تحركاتهم طوال الوقت، لذلك يجب ألا يكون وجهة للمرضى النفسيين والراغبين في الانتحار، حتى لا يتسبب في تعطل حياة الملايين من المواطنين.

كان البيان الصحفي، ذكر أن الحركة توقفت بالمترو لمدة 15 دقيقة لرفع المصاب من على القضبان، ونقل إلى مستشفى الهلال الأحمر.


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