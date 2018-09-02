» تجديد حبس أمين خزينة الزمالك 15 يومًا

02 سبتمبر 2018 - 05:10 م

قررت جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس محمد أبو طالب أمين خزنة نادي الزمالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة حسابات وأموال النادي.

ويواجه "أبو طالب" اتهامات، بالاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

وقررت نيابة الأموال العامة، في وقت سابق، تجديد حبس محمد الشهاوي المدير المالي السابق لنادي الزمالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في ذات القضية، إضافة إلى صرف 3 موظفين بالخزانة، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي بعد سماع أقوالهم على سبيل الاستدلال (شهود بالقضية)، إضافة إلى إخلاء سبيل رحاب أبو رجيلة عضو نادي الزمالك بكفالة 10 آلاف جنيه، والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وتباشر النيابة، التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر وسبق أن اتخذت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي، وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك.

كان رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس تقدم ببلاغ للنائب العام، طالب فيه بالتحقيق في وقائع تتعلق بوضع أموال النادي في حسابات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون.