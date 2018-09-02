» 30 طعنة تنهي حياة شاب في إمبابة

02 سبتمبر 2018 - 05:20 م

تكثف مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية، لأمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات واقعة مقتل شاب بقرابة 30 طعنة داخل مسكنة في منطقة إمبابة شمال المحافظة.

وجاءت في التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، إن عدد يتراوح ما بين شخصين إلى ثلاثة، اقتحموا منزل المجني عليه، وقاموا بشل حركته، وسددوا له عدة طعنات في مختلف أنحاء جسده حتى فارق الحياة.

وأوضحت التحريات، أنه عقب تلقي أجهزة الأمن بلاغ من الأهالي، وأسرة المجني عليه يفيد بمقتله، تم تشكيل فريق بحث وتحر قاده اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، لفحص علاقات المجني عليه "حسين يوسف"، لبيان دوافع الجريمة، والوقوف علي أسبابها، ورحجت التحريات أن هناك خلافات بين الجناة والضحية، دفعتهم لارتكاب الحادث.

وأخطر اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، المستشار وائل الدرديرى المحامى العام الأول لنيابات وانتقل للمعاينة، وباشر التحقيق، المستشار محمد عبد المنعم علما رئيس نيابة قسم إمبابة، وناظرت النيابة الجثة، وقررت تشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، لتحديد هوية الجناة واستئذان النيابة العامة لضبطهم وإحضارهم.

وجاء أقوال عدد من جيران الضحية بشارع الاعتماد فى منطقة إمبابة أثناء مناقشتهم فى محضر الشرطة بأن المجني عليه حسن السير والسلوك وليس له أي عدوات أو خلافات مع أحد.