5 مكاسب من زيارة «السيسي» للصين

02 سبتمبر 2018 - 05:34 م

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة تستغرق أربعة أيام، قادمًا من البحرين، للمشاركة في قمة منتدى الصين- أفريقيا «الفوكاك»، تحت شعار «الصين وأفريقيا: نحو مجتمع أقوى يتمتع بمستقبل مشترك من خلال التعاون المربح للجانبين.

ويرافق «السيسي»، خلال الزيارة وفد مصري رفيع المستوى، يضم كلاً من سامح شكري وزير الخارجية، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وتأتي زيارة الرئيس إلى بكين بناء على دعوة من الرئيس الصيني «شي جين بينج»؛ للمشاركة في قمة منتدى الصين أفريقيا.

فتح الأسواق

السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، قال إن «زيارة السيسي إلى الصين هي حلقة في سلسلة الجهود المصرية لفتح كل الملفات الخارجية بقوة وثبات، وتستعيد الأسواق التي أهملتها الفترة الأخيرة»، مشيرًا إلى أن الصين تأتي في مقدمة جولة الرئيس، "لكونها تغطى العديد من الجوانب المهمة لمصر".

تدعيم قناة السويس

وأوضح أن العلاقات المصرية الصينية، قديمة قدم طريق الحرير «الشتوي»، الذي كان يمر بالبحر الأحمر وخليج السويس، لافتًا إلى أن «مصر الآن بصدد توسعه قناة السويس وجعلها في خدمة التجارة الدولية، ومن هنا جاءت أهمية الصين، إذ أن معظم السفن العابرة بقناة السويس تنتمي إلى الصين ودول شرق آسيا».

زيادة العلاقات الاقتصادية

وفي تصريحات متلفزة، أضاف «بيومي»، أن «مصر دولة عدم انحياز، وتبحث عن علاقات متوازنة مع كل الدول»، لافتًا إلى أن «هناك عائدًا كبيرًا من زيارة السيسي إلى الصين حيث أننا نأمل في زيادة حجم العلاقات التجارية معها».

وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن «الصين ثاني قوة اقتصادية على مستوى العالم، إضافة إلى أنها أكبر دولة مصدرة، ومن ثم سيكون للزيارة مزايا ومكاسب لا حصر لها».

وأضافت الحماقي لـ«المصريون»، أنه «لا يوجد قرار اقتصادي عالمي يتخذ إلا بموافقتها، حتى لو كان هناك حرب تجارية بينها وبين الولايات المتحدة، حيث لا يمنع ذلك من كونها قوة اقتصادية عالمية.

جلب استثمارات جديدة

وأشارت إلى أن الزيارة سينتج عنها تدعيم العلاقات الاقتصادية وجلب استثمارات جديدة، مطالبة الحكومة بالعمل على الاستفادة من تصريحات الرئيس الصيني الذي أشاد خلالها بالمناخ الاستثماري في مصر.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، إن الصين تعد أكثر الدول إنتاجًا وتصديرًا في العالم، وتقود حركة الاستثمارات في إفريقيا حاليًا، مشيرا إلى أن زيارة السيسي لها في غاية الأهمية، واصفًا العلاقات المصرية الصينية بأنها متميزة وجيدة.

تقوية العلاقات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة»، أن السيسي ونظيره الصيني شهدا اليوم توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها القطار الكهربائي بشرق القاهرة، معقبًا: «الصين تشترك في العديد من المشروعات ذات الأهمية في مصر، وتضخ حركة استثمارات حقيقية في ظل تراجع الاستثمارات الأوروبية».