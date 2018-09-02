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الأهلي يكشف حقيقة انسحابه من البطولة العربية

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الاهلى

البطولة العربية

نفى شريف فؤاد، المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن انسحاب الفريق الكروي الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من البطولة العربية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نية الأهلي للانسحاب من البطولة التي تمنح الفائز بها 6.5 مليون دولار، ولكن فؤاد نفى ذلك.

وأضاف «فؤاد»،  "لم نرسل أي خطابات وما تردد عن ذلك شائعات غير حقيقية لا نعرف مصدرها".

وأردف "الأهلي حريص على نجاح البطولة، ونستعد بشكل طبيعي لمباراة العودة ضد النجمة اللبناني".

وأتم "الأهلي يحترم التزاماته".

ومن جهة أخرى أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي أن كافة المعلومات حول انسحاب الأهلي "مغلوطة"، مشددا أن النادي لم يرسل أي خطابات لاتحاد الكرة حول هذا الأمر.

وأتم "مستمرون في المشاركة ونتطلع للوصول إلى منصة التتويج".

وتعادل الأهلي في مباراة الذهاب ضد النجمة 0-0 في برج العرب، قبل مباراة العودة في بيروت يوم 27 سبتمبر.

وأنهى الأهلي بطولة العام الماضي بالخروج من نصف النهائي ضد الفيصلي الأردني وصيف البطولة.

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