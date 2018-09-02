26 لاعبًا في قائمة المنتخب الأولمبي

02 سبتمبر 2018 - 05:53 م

أعلن شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة، الذين سينتظمون في معسكر الفريق غدًا الإثنين، استعدادًا للمباراة الودية أمام روسيا.

ومن المقرر أن يعلن شوقى غريب عن أسماء اللاعبين الثلاثة المستبعدين من رحلة المنتخب الأوليمبي إلى روسيا، عقب انتهاء آخر مران للفريق صباح بعد غد الثلاثاء، قبل المغادرة إلى روسيا في الثامنة مساء نفس اليوم.

وكان شوقي غريب استدعى 26 لاعبا، استعدادا لودية روسيا هم:

أحمد ياسر ريان، وأحمد حمدى، وأكرم توفيق، وكريم وليد، ومحمد صابر، وناصر ماهر من (الأهلي).

أحمد أبو الفتوح، وعمر صلاح (الزمالك).

طاهر محمد طاهر، ويوسف إسماعيل، وعبد الوهاب إسماعيل (المقاولون)ـ

شريف رضا، وإبراهيم عبد القوى (سموحة)، ومهاب ياسر (النجوم).

أحمد مصطفى (جنت البلجيكي)، وجيه عبد الحكيم (الإسماعيلي).

أسامة جلال (المقاصة)، مروان النجار (الاتحاد).

ناصر منسي (بيراميدز)، كريم العراقي (المصرى).

أحمد رمضان، ومحمود مرعي، وأحمد سعد (وادى دجلة).

عمر وائل (الجونة)، شهاب الدين خالد (الداخلية)، مصطفى محمد (الجيش).