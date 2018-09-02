» الأردن.. إطلاق مركز المنتدى للدراسات والأبحاث الاستراتيجية

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الاردن

مركز

الدراسات

شهدت العاصمة الأردنية عمان إطلاق مركز بحثي متخصص في الدراسات الاستراتيجية النوعية تحت اسم "المنتدى للدراسات والأبحاث الاستراتيجية"، يهدف إلى تنظيم العمل البحثي المتعلق بالدراسات الاستراتيجية، من أجل الوصول مستقبلا إلى منظومة عملية لصناعة القرار تستند إلى التفكير والتخطيط الاستراتيجي.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولات وتحديات تحتم على بيوت التفكير والخبرة ومجامع الدراسات والبحوث الاستراتيجية أن تقوم بدورها الفعال، وتقدم كل ما يلزم لصناع القرار السياسي والاقتصادي والباحثين المهتمين، للمساعدة في تشكيل وبناء السيناريوهات المستقبلية للتعامل مع هذه التحديات ونتائجها وتداعياتها.

وسيركز المنتدى على دراسة اتجاهات الأحداث العالمية والإقليمية والعلاقات الدولية في المنطقة، ومتابعة تشابكها وتفاعلاتها، وتقييم هذه التفاعلات والتحولات الجيوسياسية الناتجة عنها أو بسببها، إضافة إلى التركيز على الدراسات الاقتصادية المتخصصة وتقييم فرص الاستثمار المتاحة ودراستها. كما سيقدم المنتدى مجموعة من الدراسات المتعلقة بالجانب التنموي في المجتمعات العربية، من خلال التعرف واستقطاب التجارب الرائدة في هذا المجال.

وتأكيدا على أهمية التقييم السنوي الشامل للبيئة الاستراتيجية والتحولات الإقليمية والدولية، حيث سيتم تنظيم ملتقى سنوي لقادة الفكر والرأي وصناع القرار السياسي والاقتصادي، لعرض التحديات وتبادل المعرفة والنقاش حول القضايا الراهنة بموضوعية، ليتسنى لنا الوصول إلى مخرجات عملية تساهم في مواجهة التحديات على اختلاف أنواعها وجذورها. وبهذا الخصوص يعمل الفريق البحثي في المركز بالإعداد والتحضير لإصدار تقرير توقعات عام 2019، الذي سيتضمن توقعات مستقبلية لمجموعة واسعة من التوجهات السياسية والاقتصادية، مثل مستقبل التحول في النفوذ الصيني والروسي والأمريكي عالميا، ومستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وما ستؤول اليه الأمور بين إيران ومحيطها والعالم، ولم ننس مستقبل الصراع العربي- الإسرائيلي. كما سيتطرق التقرير إلى مستقبل الاتجاهات الاقتصادية العالمية والعربية. وسيتم مناقشة التوقعات وتقييمها في اللقاء السنوي.

وسيعمل المنتدى للدراسات والأبحاث الاستراتيجية في المستقبل على إنشاء شراكات مع مراكز الأبحاث والدراسات والجامعات العالمية والعربية والإقليمية، لتبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التحليلات والدراسات ذات الصلة، بهدف دعم حركة البحث العلمي في المنطقة العربية.

ويتطلع المنتدى للدراسات والأبحاث الاستراتيجية إلى رفد المكتبة العربية بمجموعة من الكتب والدراسات التي تتعلق بواقع ومستقبل المنطقة السياسي والاقتصادي، والانفتاح على مختلف المجتمعات من خلال ترجمة الدراسات العربية للغات مختلفة، وترجمة نتاج مراكز الأبحاث والجامعات من مختلف اللغات إلى اللغة العربية.

وبهذا الخصوص قال حسن إسميك، الذي يترأس المركز إن "الدور الذي تقوم به مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية في بعض دول المنطقة، مهمّ وفعال وحساس جداً. ولا يمكن للحكومات أو المؤسسات الاقتصادية المحركة للأسواق أن تعتبر مراكز الأبحاث والدراسات ترفاً فكرياً، بل هي ضرورة مُلحة لا تقل أهمية عن الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية".


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