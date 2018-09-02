  • الأحد 02 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:31 م
بحث متقدم
لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو

بالفيديو.. لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو

جانب من الاجتماع

«السيسي»و«أبي أحمد» يتفقان على إنهاء أزمة السد

أرشيفية

مصر ترد رسميًا على تقرير «فوربس»

الرئيس السيسي ونظيره الصيني

5 مكاسب من زيارة «السيسي» للصين

على معركة شدوان 1970

جندي مظلات إسرائيلي يروي عن شجاعة المصريين بحرب الاستنزاف

السائق

ماذا فعل أهالي فيصل بسائق حاول اختطاف سيدة

بيريز

مفاجأة.. «بيريز» سبب عدم فوز «صلاح» بالأفضل أوروبيًا

مونديال 2022 بقطر

مصريون يشاركون في تنظيم مونديال 2022 بقطر

أمطار على الإسكندرية

«الأرصاد» تحذر من طقس الأسبوع: حر ومطر و رطوبة

«السيسي» يلتقي برئيس الوزراء الصينى في بكين

«السيسي» يلتقي برئيس الوزراء الصينى في بكين

«السيسي» و«البشير» يبحثان مواجهة التحديات الإقليمية

الحياة السياسية

استقبال السيسي للبشير بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين
استقبال السيسي للبشير بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

فى اتصال هاتفى.. السيسى يهنئ البشير بعيد الأضحى

#

قرينة الرئيس ونظيرتها السودانية يفتتحان مشروعات خيرية

#

هذه أبرز ملفات اللقاء الـ22 بين «السيسي» و«البشير»

#

«السيسي» يصل السودان في زيارة تستغرق يومين

الصين

السيسي البشير

التحديات الإقليمة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين الرئيس السودانى عمر البشير.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء الرئيس عمر البشير، مؤكداً ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية طويلة وممتدة، كما أشاد بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين لتطوير التعاون المشترك بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين.

وذكر "راضي" أن المباحثات بين الرئيسين تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق التكامل بين جهود البلدين لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية، وتطرق اللقاء إلى تطورات التحضير للجنة العليا المشتركة القادمة بحضور الرئيسين.

كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بعدد من الموضوعات الإقليمية، حيث اتفق الرئيسان على استمرار وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة والعمل على التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها الدول العربية والإفريقية.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

صحفيون تحت الحراسة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وهويسكا
» الأردن.. إطلاق مركز المنتدى للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
» موعد قرعة دور الـ8 بأبطال أفريقيا والقناة الناقلة
» في شهر واحد.. 198 قتيلاً جراء التعذيب بسوريا
» جلسة مصيرية بين «صلاح» والمكسيكي «أجيري»
» 30 طعنة تنهي حياة شاب في إمبابة
» الأهلي يكشف حقيقة انسحابه من البطولة العربية
» احتجاز عشرات الأشخاص إثر انهيار كنيسة بنيجيريا
» تجديد حبس أمين خزينة الزمالك 15 يومًا
» بالفيديو.. آرسنال يهزم كارديف بثلاثية
» «الصحة»: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 67

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عشاء

    07:52 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان