  • الأحد 02 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:59 م
بحث متقدم
أرشيفية

أسعار الفاكهة والخضار تفجر غضب المصريين

علاء مبارك

علاء مبارك مدافعًا عن والده: تربينا على احترام الكبير

طفلي الدقهلية

النائب العام يسدل الستار على التحقيقات مع «قاتل طفليه»

جانب من الاجتماع

«السيسي»و«أبي أحمد» يتفقان على إنهاء أزمة السد

لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو

بالفيديو.. لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو

أرشيفية

مصر ترد رسميًا على تقرير «فوربس»

السائق

ماذا فعل أهالي فيصل بسائق حاول اختطاف سيدة

بيريز

مفاجأة.. «بيريز» سبب عدم فوز «صلاح» بالأفضل أوروبيًا

الرئيس السيسي ونظيره الصيني

5 مكاسب من زيارة «السيسي» للصين

التعذيب في سوريا

198 قتيلاً جراء التعذيب في سوريا خلال شهر

مصر والسودان يبحثان مواجهة التحديات الإقليمية

الحياة السياسية

استقبال السيسي للبشير بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين
استقبال السيسي للبشير بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

ضربة موجعة لمنتخب روسيا قبل مواجهة مصر

#

مفاوضات ثلاثية جديدة بشأن "سد النهضة"

الصين

السيسي البشير

التحديات الإقليمة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين الرئيس السودانى عمر البشير.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء الرئيس عمر البشير، مؤكداً ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية طويلة وممتدة، كما أشاد بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين لتطوير التعاون المشترك بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين.

وذكر "راضي" أن المباحثات بين الرئيسين تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق التكامل بين جهود البلدين لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية، وتطرق اللقاء إلى تطورات التحضير للجنة العليا المشتركة القادمة بحضور الرئيسين.

كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بعدد من الموضوعات الإقليمية، حيث اتفق الرئيسان على استمرار وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة والعمل على التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها الدول العربية والإفريقية.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

صحفيون تحت الحراسة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» جندي مظلات إسرائيلي يروي عن شجاعة المصريين بحرب الاستنزاف
» مانشستر يونايتد يتخطى بيرنلي بهدفي «لوكاكو»
» موقع عبري: عباس ألغى حق العودة الفلسطينية وليس ترامب
» «جروس» يُعدد فوائد فوز الزمالك على إنبي
» «السيسي» يلتقي رئيس الوزراء الصينى في بكين
» الأردن.. إطلاق مركز المنتدى للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
» موعد قرعة دور الـ8 بأبطال أفريقيا والقناة الناقلة
» الأهلي يكشف حقيقة انسحابه من البطولة العربية
» 198 قتيلاً جراء التعذيب في سوريا خلال شهر
» مصريون يشاركون في تنظيم مونديال 2022 بقطر
» جلسة مصيرية بين «صلاح» والمكسيكي «أجيري»

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:11 ص

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق
زرع قرنية